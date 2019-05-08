عامر حسين: الزمالك لم يطلب تأجيل مبارياته.. والقمة قد تقام قبل كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك لم يقدم أي طلب رسمي بشأن تأجيل مبارياته بالدوري، قبل لقاء ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان.

وأشار عامر حسين في تصريحات لبرنامج "الماتش" "لا يوجد أي مطالبات رسمية من نادي الزمالك أو حتى ودية بشأن تأجيل مبارياته في الدوري قبل مباراة ذهاب الكونفيدرالية، لم يقم أحد بإبلاغي بأي أمر".

وتابع "لا يوجد أي جديد في هذا الأمر، لا اريد الحديث في احتمالات، المؤكد أنه لم يتم توجيه أي طلب رسمي بشأن تأجيل مباريات للزمالك في الدوري".

وأضاف "كان هناك اتفاق مسبق بين رئيس الزمالك وهاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، قمنا بتنفيذ الأمر، ولا يوجد أي جديد وفقا لمعلوماتي".

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وأكمل "من الوارد أن تقام مباراة الأهلي والزمالك قبل كأس أمم أفريقيا، الاتحاد الأفريقي يريد معرفة الأندية المشاركة في أفريقيا قبل 30 يونيو، لكن فيما يخص الكأس أمر صعب للغاية".

واستمر "نريد تحديد على الأقل أول 3 مراكز في الدوري، ثنائي دوري الأبطال الأول والوصيف، ونادي للكونفيدرالية صاحب المركز الثالث، سيتبقى ناديا رابعا للكونفيدرالية".

واختتم "سوف نتفاوض مع الكاف، وقد يكون هناك حلا بشأن مشاركة صاحب المركز الرابع في الدوري ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بدلا من بطل الكأس".