كيف عبرت الصحف الإنجليزية عن "جنون" ليفربول؟ عودة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - مثلما تألق ليفربول أمام برشلونة في أنفيلد وفاز برباعية نظيفة، تألقت الصحف الإنجليزية واستمرت في تغطيتها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي احتفالاً بالإنجاز الذي لا يحدث كل يوم.

في هذا التقرير نتناول أبرز عناوين الصحف الإنجليزية على الإنترنت بعد تأهل ليفربول غير المتوقع إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخروج ميسي رفقة برشلونة من البطولة.

ديلي ميل

عودة صادمة

ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عودة مذهلة وصادمة بالفوز برباعية نظيفة عقب الخسارة ذهاباً بثلاثية نظيفة في كامب نو، وكان ذلك بفضل البداية الرائعة بهدف أوريكي، ثم ثنائية فينالدوم التي صنعت المعجزة، وهدف أوريجي الذكي السريع.

ذا صن

أوريجي وفينالدوم يُلهمان ليفربول معجزة العودة

نجح الثنائي أوريجي وفينالدوم في تسجيل هدفين لكل منهما، ليصنعا الإلهام لقيادة ليفربول إلى انتصار تاريخي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ديلي ستار

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تكرار معجزة أسطنبول

كرر ليفربول معجزة نهائي أسطنبول عندما كان متأخراً بثلاثية نظيفة أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التعادل واقتناص اللقب، لكن هذه المرة سجل رباعية بعد تأخره في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة ليتأهل.

ميرور

عودة لا تصدق

وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عودة لا تصدق بهزيمة برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي عقب هزيمته بثلاثية نظيفة في كامب نو.

ذا جارديان

ليفربول إلى النهائي بعودة مثيرة ومذهلة

عاد فريق ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد عودة رائعة ومثيرة بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد.