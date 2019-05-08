مران الزمالك.. رسالة جروس للاعبين.. تأهيل خالد بو طيب.. وإراحة النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حرص السويسري كريستان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء؛ حيث طالبهم بإغلاق ملف مباريات كأس الكونفدرالية والتركيز على مباراة دجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

وشدد المدير الفني للزمالك على ضرورة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة للاستمرار في المنافسة على البطولة.

Advertisements

وشهد المران أداء خالد بو طيب تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي لتجهيزه للمباريات المقبلة، بينما أدى محمد عنتر وحازم إمام تدريبات تأهيل بالركض الخفيف حول الملعب ضمن البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة بالإضافة لتدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

ومنح كريستيان جروس المدير الفني للفريق راحة للتونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق من التدريبات ويتواجد اللاعب في تونس خاصة وأنه سيغيب عن اللقاء المقبل أمام دجلة يوم الخميس المقبل بالدوري بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة.