محمد صلاح لا ييأس أبدًا.. حلمك يقترب هذه المرة يا مو!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"دوري أبطال أوروبا هي البطولة المُفضلة بالنسبة لي أحبها كثيرًا وهي أكبر البطولات فحلمي التتويج بها ولكن حلم مدينة ليفربول بالكامل التتويج بالدوري لذا لا مانع من التضحية بحلمي من أجل المدينة.. وسيكون أمر طيب لو فزنا بالبطولتين معًا".. بهذه الكلمات تحدث محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف ليفربول خلال توقيع بنك الإسكندرية شراكة معه.

وكان حينها يستعد محمد صلاح لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول بملعب الأخير بعد تعادلهما سلبيًا في الذهاب؛ حيث فازوا إيابًا بثلاثية مقابل هدف.

وفي نفس الوقت أخذ صلاح ورفاقه يحاولون استعادة ما فقدوه في بطولة الدوري لتحقيق حلم المدينة ففازو أمام فولهام، توتنهام ساوثهامبتون ثم تشيلسي وكارديف وهدرسفيلد بعدما تخطوا بورتو البرتغالي في دور الـ 8 ويضربوا موعدًا أمام برشلونة في نصف النهائي.

Advertisements

حلم صلاح البعيد يقترب الذهاب لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية ولكن هذه المرة مباراتهم أمام برشلونة الذي يريد عبورهم للنهائي لتعويضه خروجه الموسم الماضي أمام روما.

صلاح يُشارك مع ليفربول أمام برشلونة في ملعب الأخير كامب نو وكاد يُسجل في أكثر من مناسبة لعل أقربهم حينما ارتطمت كرته بقائم برشلونة ليهُزم بثلاثية ليضع الجميع الأمال عليه في مباراة الإياب بأنفيلد.

ولكن صاعقة تضرب الجميع محمد صلاح يخرج على نقالة في الدقيقة 70 من مباراة فريقه أمام نيوكاسل بالدوري قبل أيام من مباراة الإياب.. الجميع يأس ولكن صلاح الذي اُستبعد عن المباراة لم يكن كذلك فظهر اليوم قبل المباراة بقميص كُتب عليه:"never give up / لا أستسلم أبدًا".

ويبدو هو ماحدث ففريقه عاد من بعيد ليفوز على برشلونة برباعية إيابًا ويمنح صلاح فرصة للعب لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعدما خرج مصابًا أمام ريال مدريد وهُزم فريقه.. الآن صلاح أصح جاهزًا فهل يُحقق حلمه البعيد هذه المرة؟