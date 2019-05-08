مدرب برشلونة: نحن آسفون.. لا يمكنك الفوز دائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأسف الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته برباعية نظيفة في لقاء الإياب على ملعب "آنفيلد" مساء الثلاثاء.

وقال فالفيردي في تصريحات بعد المباراة: "بعد خروج مثل هذا يتعين عليك أن تعيش أيام رهيبة، لكن يجب النهوض سريعًا، عندما تتراجع في النتيجة بهذا الشكل فلا توجد أعذار وعلينا تقبلها".

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وأضاف: "لعب ليفربول بقوة كبيرة، توقعنا ذلك، ثم نجحوا في تسجيل هدف، وأعتقد أننا كنا نعرف كيف سنتعامل معه، لكن بعد الاستراحة تأثرنا بالهدف الثاني ثم جاء الثالث والرابع فاجئ الجميع، ولم نترجم فرصنا إلى أهداف".

وأوضح: "في كرة القدم تكون التوقعات أن نفوز دائما، وهذا ما فعلناه طوال الموسم، ويجب أن نخسر بطريقة مؤلمة مثل الموسم الماضي، إنها أول هزيمة بدوري الأبطال وتسببت بخروجنا، ويجب على المدرب تحمل المسؤولية".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته قائلا: "نحن آسفون على ما حدث، نجن نلعب من أجل الجمهور حتى يكون سعيدا، لكن هذه هي كرة القدم، لا يمكنك الفوز بها دائما".