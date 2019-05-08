ثلاثي الأهلي يعلنون جاهزيتهم لمواجهة سموحة

انتظم الثنائي ناصر ماهر وإسلام محارب وحسام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثلاثي تغيب عن مران المستبعدين من مباراة النجوم، حيث غاب محارب لارتباطه بأداء امتحانات نهاية العام، فيما حصل ناصر على إذن بسبب ظروف خاصة، بينما كان يعاني عاشور من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على النجوم أول أمس بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.