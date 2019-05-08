يورجن كلوب : فخور بما حدث أمام برشلونة وبتأهلنا لنهائي دوري الأبطال

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتاهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 لنهائي البطولة.

وقال كلوب " المستحيل لا يعرف كرة القدم، فانا لا أعرف ما الذي حدث خلال

ولا أجد كلمات للتعبير عن ذلك، لكننا تأهلنا لنهائي البطولة وأنا فخور بما حدث هذه الليلة".

وأضاف " الأمر لا يتعلق بالتكتيك وأسلوب اللعب، وأنما تعلق بالتنافسية بين اللاعبين على أرضية الميدان، وأن يكون ذهن اللاعبين

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حاضر أثناء المباراة".

وتابع" ليفربول يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين فهم لديهم إصرار قوي لتخطي الصعوبات".

وأردف" تحدث مع اللاعبين وذكرته حينما كنت مدربًا لبوروسيا دورتموند ووواجهنا ريال مدريد ماذا حدث وكيف كانت نتيجة المباراة".

واستطرد " كانت ليلة رائعة لأن العلاقة بين اللاعبين والجماهير وقتها كانت رائعة وهو ما أدي للنجاح وذلك لأن جماهير دورتموند قادرة على دفعك لتحقيق المستحيل".