ليفربول يعادل رقم مانشستر يونايتد في دوري الابطال

نجح ليفربول في التاهل الي نهائي دوري ابطال اوروبا عقب الفوز علي برشونة باربعه اهدف دون رد في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا. وبذلك يصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين منذ مانشستر يونايتد في 2008 و 2009. حيث توج مانشستر باللقب في 2008 وخسر اللقب في 2009 امام برشلنونة بينما تاهل العام الماضي ليفربول وخسر اللقب امام ريال مدريد

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