بكي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي عقب تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز ليفربول على نظيره برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال بمجموع نتيجة المباراتين 4-3. وظهر فينالدوم خلال مقابلة تلفزيونية، " لقد Advertisements شككوا في إمكانيتنا وقالوا لن نستطيع العبور امام برشلونة". شككوا في إمكانيتنا وقالوا لن نستطيع العبور امام برشلونة". وتابع " لكننا أظهرنا عكس ذلك وتخطينا برشلونة وذهبنا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي". وأضاف " أظهرنا أن كل شئ ممكن في كرة القدم بعد الخسارة في مباراة الذهاب". وأتم تصريحاته " حتى الأن لم أصدق اننا تأهلنا للنهائي".

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل أن يطيح الريدز بنظيره البلوجرانا في مباراة العودة بأربعة أهداف نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم :أظهرنا للجميع أننا قادرين على التأهل لنهائي دوري ابطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.