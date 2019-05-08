تعرف علي عدد مرات خسارة برشلونة في دوري ابطال اوروبا

تعرض برشلونة للخسارة امام ليفربول في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا باربعة اهداف دون رد. وتعد تلك الخسارة هي السادسة في تاريخ برشلونة برباعية في دوري أبطال أوروبا حيث تعرض للخسارة برباعية في مرات من قبل. ونستعرض أهم النتائج السابقة: 0-4 ميلان (1994) 0-4 كييف (1997) 0-4 بايرن (2013) 0-4 باريس (2017) 0-4 ليفربول (2019)

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