أوريجي يعلق على هدفيه في شباك برشلونة بدوري الأبطال

أكد أوريجي مهاجم ليفربول أن فريقه قدم مباراة مميزة امام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز ليفربول على نظيره برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بمجموع المباراتين ‘لى النهائي. بمجموع المباراتين ‘لى النهائي. وقال أوريجي في تصريحات صحفية، " قمنا بعمل رائع وقدمنا مباراة مميزة للغاية". وأضاف "نقدم كرة قدم جماعية، فتسجيل الأهداف يعتمد Advertisements على الفريق ككل وليس على لاعب واحد". وأتم "أردنا القتال من أجل اللاعبين المصابين، وقاتلنا بقوة أمام برشلونة." وسجل اوريجي هدفين لليفربول امام برشلونة وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا. وغاب محمد صلاح وفيرمينو نجمي ليفربول عن مباراة الإياب امام برشلونة التي أقيت مساء اليوم.



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