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فالفيردي : ليفربول لم يتاثر بغياب محمد صلاح وفورمينيو

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تحدث ارنستو فاليفردي المدير الفني لنادي برشلونه عقب الخسارة في اياب نصف نهائي خلال الموتمر الصحفي

وتحدث عن خسارة حيث قال خلال الموتمر شئ لايصدق اثبتنا للجميع

اننا من طينت الكبار واضاف عن حالة الفريق اليوم : فاليوم وضعنا علي فريق الضغط وكنا على موعد
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مع التالق وفي ظل غياب صلاح وفورمينيو عوضنا ذلك برباعية نظيفة بوجود المتألق اوريجي وشاكيري واختتم وكل ماتبقى مباراتين في الشمبزليج ولقاء في الدوري الانجليزي وكل اتمناه ان نصل لما يحبه ويعشقه جمهور الريدز.
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