تحدث ارنستو فاليفردي المدير الفني لنادي برشلونه عقب الخسارة في اياب نصف نهائي خلال الموتمر الصحفي وتحدث عن خسارة حيث قال خلال الموتمر شئ لايصدق اثبتنا للجميع اننا من طينت الكبار واضاف عن حالة الفريق اليوم : فاليوم وضعنا علي فريق اننا من طينت الكبار واضاف عن حالة الفريق اليوم : فاليوم وضعنا علي فريق برشلونة الضغط وكنا على موعدمع التالق وفي ظل غياب صلاح وفورمينيو عوضنا ذلك برباعية نظيفة بوجود المتألق اوريجي وشاكيري واختتم وكل ماتبقى مباراتين في الشمبزليج ولقاء في الدوري الانجليزي وكل اتمناه ان نصل لما يحبه ويعشقه جمهور الريدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي : ليفربول لم يتاثر بغياب محمد صلاح وفورمينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.