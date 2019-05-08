جوزيه مورينيو يصفق لكلوب بعد تأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بأداء يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب قيادة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا. وقال مورينيو خلال استضافته على قناة "بي إن سبورتس"، أريدكم أن تصفقوا مثلي ليورجن كلوب بعدتصريحاته عن تأهل فريقه". وأضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق "أعتذر لليفربول، فانا لم أرشحه للتأهل لنهائي دوري الأبطال". وتابع " كلوب مدرب رائع ويستحق الثناء عليه واتمني ان يحقق البطولة هذا العام".



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