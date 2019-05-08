إرنستو فالفيردي: تكرار سيناريو العام الماضي مؤلم للغاية

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته امام ليفربول بمجموع المباراتين

بنتيجة 4-3.

وقال فالفيردي خلال مقابلة تلفزيونية، " من المحزن أن نتعرض للسيناريو ذاته مرتين، لقد تكرر سيناريو العام الماضي".

وتابع "تلقينا هدفًا مبكرًا في بداية المباراة، لكننا صنعنا فرصًا كثيرًا لكن لم نستغلها بشكل صحيح".

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وأضاف "الأمر مؤلم للغاية كان بإمكاننا أن نتأهل إلى نهائي البطولة لكننا لم ننجح، كان يجب أن نكون أكثر تركيزًا خلال المباراة".