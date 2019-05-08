محمد صلاح يحتفل بتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

احتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع المدير الفني للفريق يورجن كلوب عقب تأهلهم لنهائي دوري أبطال أوروبا. وأقصي ليفربول نظيره برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين. Advertisements وغاب محمد صلاح عن مباراة فريقه أمام برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها في امام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وتواجدلاعب ليفربول في ملعب أنفيلد لمساندة فريقه امام برشلونة، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب للاحتفال مع فريقه.

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