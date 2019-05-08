اخبار الرياضه

محمد صلاح يحتفل بتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب مع المدير الفني للفريق يورجن كلوب عقب تأهلهم لنهائي

 

وأقصي ليفربول نظيره من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

 

Advertisements

وغاب محمد صلاح عن مباراة فريقه أمام برشلونة بسبب الإصابة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التي تعرض لها في امام نيوكاسل في .

 

وتواجدلاعب ليفربول في ملعب أنفيلد لمساندة فريقه امام برشلونة، قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب للاحتفال مع فريقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يحتفل بتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا