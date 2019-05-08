رياضة | مجدي عبد العاطي: ثقة إدارة أسوان سبب استمراري مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد العاطي: ثقة إدارة أسوان سبب استمراري مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، أن ثقة إدارة الفريق هي سبب استمراره معهم عقب الصعود لدوري الأضواء.

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وقال عبد العاطي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الاستمرار مع الفريق عقب الصعود لدوري الأضواء كان في قرار مجلس الإدارة".

وأردف: "يعلمون انني املك خبرات الدوري الممتاز ويثقون تماما أنني قادر على قيادة الفريق باعد الصعود، ولذلك تم تجديد الثقة عقب التأهل".