رياضة | رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام يشيد بدور "فهيم" لإنجاح البطولة العربية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام يشيد بدور "فهيم" لإنجاح البطولة العربية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر بلدنا الثاني والعراق وهذا كان واضحا في استضافتنا مؤخرا في البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في اسيوط وكانت السمة الغالبة هي حسن الاستضافة والاستقبال الرائع من اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ولهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام علي هذه البطوله الناجحه بكل المقاييس والتي تم إخراجها بمستوى يليق بأسم مصر وضيوف مصر الغاليين علي ارض صعيد مصر مدينة اسيوط العريقة