رياضة | رد فعل غير متوقع من مورينيو على تصريحات كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غير متوقع من مورينيو على تصريحات كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر يورجن كلوب المدير الفني لبرشلونة عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه الكبير على برشلونة برباعية نظيفة وصعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوي عقب نهاية المباراة "إنها ليلة مميزة جدًا! هاجمنا بكل شيء وأي شيء لدينا ودافعنا بكل شيء".

وأضاف "أنا فخور كوني مدرب هذا الفريق، الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

وواصل "قلتُ للفريق 'الأمر مستحيل على كل فريق لكن لأنكم أنتم من تمرون بهذا الموقف فمازال الأمر ممكنًا ومازالت هناك فرصة".

وأشار :"هذا النادي عبارةٌ عن خليط من الأجواء، المشاعر، الرغبة، والجودة الكروية. هذا النادي لديه قلبٌ كبير، واليوم كان ينبض كالمجنون. أنا سعيدٌ أننا جعلنا الناس تعيش هذه التجربة".

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وزاد "هذا النادي! إن كان عليّ وصف ليفربول بوصفٍ ما فهو 'قلبٌ شجاع!' واليوم كان ذلك القلب يخفق بجنون".

وعن الهدف الرابع قال :"على الهدف الرابع: "كان علينا أن نكون جادين، ولكن كذلك يجب أن نكون خبيثين".

وأتم "لا أعلم إن كان قد حدثَ أمرٌ كهذا من قبل ولا أعلم إن كان سيحدث أمرٌ كهذا في المستقبل".

وبعد هذه التصريحات التي أدلى بها المدرب الألماني، رفع البرتغالي جوزيه مورينيو القبعة لمدرب ليفربول، وقام بالتصفيق، وذلك أثناء التحليل على اللقاء في قناة بي إن سبورت.