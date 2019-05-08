رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. أول رد فعل من رونالدو بعد توديع ميسي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. أول رد فعل من رونالدو بعد توديع ميسي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 7 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الحاسمة والاحداث الساخنة الخاصة بفريق كرة القدم أبرزها، خروج الفريق الكتالوني من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء:-

- برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ليفربول برباعية:

ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية أمام فريق ليفربول برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في إياب نصف نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في "كامب نو" انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثية نظيفة، ليتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا متفوقًا بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن ليفربول كان الطرف الأقوى في المباراة التي جمعت الفريقان وخسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح بوسكيتس أن الفريق الإنجليزي كان الأفضل طيلة احداث المباراة على الرغم من أننا توفرنا على بعض الفرص للتسجيل لكننا لم ننجح في ذلك.

وأضاف " الضغط المبكر كلفنا الوقوع في أخطاء عديدة ولا أجد أي كلام أقوله فكارثة روما تجددت مرة أخرى ويجب على الجماهير أن تسامحنا.

وواصل " تسجيل هدف في مباراة اليوم كان سيعبر بنا إلى المباراة النهائية لكن ذلك لم يحصل ولن أقوم بإنتقاد أي لاعب سوى التوفيق.

وأختتم أن لاعبوا الخصم كانوا أكثر ذكاء ومن الصعب أن نسقط بصورة هزيلة مثل التي خسرنا بها برباعية بعد أن إنتصرنا ذهاباً بثلاثية دون رد.

- خوان ماتا على رادار برشلونة

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد قد ينتقل في ميركاتو الصيف القادم إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية أن خوان ماتا الذي ينتهى عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف لديه 3 عروض أوروبية من بينهم أتلتيك بلباو وبرايتون ولكن الإسباني مستعد لانتظار برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة هو الخيار الأول لـ"ماتا" الذي يتقاضى 5 ملايين يورو سنوياً وعقده ينتهى في الصيف والإسباني مستعد لانتظار عرض من النادي الكتالوني قبل اتخاذ أي قرار حول مستقبله.

وكان ماتا قد رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ليرحل بالمجان في الصيف القادم، ويأتي ذلك وسط رغبة المدرب النرويجي أولي سولشاير في إبعاد عدد من اللاعبين مثل ألكسيس سانشيز ومارسيال عن اليونايتد.

- برشلونة يخطف "دي ليخت" من على بوابة ريال مدريد

اقترب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي من الانضمام لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس أكد لفابيو باراتيسي المدير الرياضي في يوفنتوس الإيطالي أن دي ليخيت سوف يذهب إلى برشلونة مقابل 80 مليون يورو وليس ريال مدريد.

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ساهم دي ليخت في فوز أياكس بكأس هولندا والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

- ماذا قال كلوب لـ"ميسي" بعد مباراة برشلونة وليفربول؟

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، عما قاله للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

وهز ميسي شباك برشلونة مرتين هدفين في فوز الفرق الكتالوني بنتيجة 3-0 على ملعب "كامب نو" في لقاء الذهاب، فيما سيكون الإياب بينهما غدٍ الثلاثاء على الآنفيلد.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حديثي مع ميسي بعد نهاية اللقاء؟ لا أعلم ربما سألته لماذا فعلت هذا؟".

وتابع حديثه: "أينما يلعب ميسي فسيكون من الصعب التعامل معه، وهو يمنح التحكم لبرشلونة في الملعب، أنه لاعب استثنائي".

- إيريك أبيدال في طريقه لحسم صفقة مميزة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية انجليزية، في الساعات القليلة الماضية، عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال لذلك أرسل النادي الاسباني عرضاً مالياً للوقوف على مطالب المادية للإدارة الانجليزية.

وبات لاكازيت على رادار برشلونة بعد ظهوره بمستوى مميز في ملعب الإمارات، فقد أحرز الفرنسي 18 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويقترب اللاعب من برشلونة لأن مستشاره هو إريك أبيدال، وهذا ما سيساعد على الأرجح في أي مفاوضات محتملة بين الناديين مستقبلاً حول لاكازيت.

وأوضحت التقارير إلى أن نادي برشلونة قد أرسل عرض أولي إلى إدارة آرسنال قد وصلت قيمته لما يقارب الـ 70 مليون جينيه استرليني.

أول رد فعل من رونالدو بعد خروج ميسي المُذل من دوري أبطال أوروبا

ودع نادي برشلونة ومعه الأسطورة ليونيل ميسي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة مساء الثلاثاء، بمباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ليفربول أمام برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أن الريدز رفضوا "الاستسلام" وتمكنوا من العودة على أرضهم بريمونتادا عظيمة ليتأهلوا إلى نهائي الأبطال للموس الثاني على التوالي.

وسخرت جماهير السوشيال ميديا من خروج "ميسي" خاصةً أنه وعد الكتالونيين بالفوز بدوري الأبطال هذا الموسم وأن اللقب سيعود إلى الكامب نو ولكن الأسطورة لم يفي بوعده على عكس كريستيانو رونالدو الذي وعد المدريديستا من قبل وأوفي بوعده.

ويعد كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أكثر شخص سعيد بريمونتادا ليفربول اليوم حيثُ سيبتعد ميسي عن الفوز بالكرة الذهبية بنسبة كبيرة وقد لا يفوز بها ويظل التساوي بخمسة لكلاً منهما.

وكان يوفنتوس بقيادة رونالدو قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الربع نهائي بعد السقوط أمام شباب أياكس أمستردام.

وتأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه الفائز من فريقي "أياكس وتوتنهام" وتقرر أن يقام النهائي يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو رونالدو.

وغاب عن مباراة ليفربول في الإياب أمس الثلاثاء، نجمنا المصري محمد صلاح الذي يعاني من ارتجاج بعد إصابته في مباراة نيوكاسل يونايتد دورياً ولكنه حضر وشاهد اللقلء في المدرجات مرتدياً قنيص مكتوب عليه "لا تستسلموا أبداً".