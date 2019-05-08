رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يقترب من صفقة القرن مقابل 280 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يقترب من صفقة القرن مقابل 280 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رصد الملكي ل 280 مليون يورو لضم مبابي نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يعرض 280 مليون يورو لضم "مبابي"

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لشراء كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن النادي الملكي ينوي التقدم بعرض لشراء مبابي، مقابل 280 مليون يورو

وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي الذي يقترب من إبرام صفقتي البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد، يحاول إقناع "بي إس جي" بالتعاقد مع صاحب الـ20 عاما.

وأشارت، إلى أن عرض الريال يفوق بكثير ذلك الذي دفعه سان جيرمان لضم البرازيل نيمار دا سيلفا من برشلونة (222 مليون يورو)، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا، ليصبح مبابي حال إتمامها اللاعب الأغلى على كوكب الأرض.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يستغني عن "مبابي" رغم العرض الخيالي.

- هازارد يقترب من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إيدين هازارد قد تقدم بطلب رسمي من إدارة تشيلسي السماح له بالمغادرة إلى ريال مدريد وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن مارينا جرانوفسكايا المدير العام لنادي تشيلسي غير مرنة في مفاوضات انتقال هازارد إلى ريال مدريد.

وتطلب إدارة تشيلسي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع هازارد، مما جعل اللاعب يفكر في التقدم بطلب لتعجيل انتقاله للريال مدريد خاصةً أنها فرصة لن تعوض.

وال٠دير بالذكر أنه يتبقى موسم واحد فقط على عقده مع تشيلسي هو الذي يوضح حقيقة التعنت من إدارة نادي تشيلسي.

- كلوب يستهدف نجم ريال مدريد

Advertisements

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تسعى إلى تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل إستمرار الفريق في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة محلية كانت أو قارية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يسعى إلى التعاقد مع الدولي ماركو أسينسيو متوسط ميدان الملكي على الرغم من أن فلورينتينو بيريز رئيس الريال يتمسك ببقاء اللاعب اليافع ويرى أنه مستقبل الفريق.

وكان الليفر قد حاول ضم اللاعب صاحب ال23 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل ولم ينجح ليكرر كلوب محاولته لضمه الفترة المقبلة.

- زيدان يكثف مفاوضاته لضم قنبلة الموسم

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى الحصول على خدمات أكثر من نجم فرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب بعد خروج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري.

وقال برنامج " الشيرينتجو " الإسباني أن زيزو يصر على مواطنه نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلى ندومبيلي موهبة ليون الفرنسي.

وكان البلوز تشيلسي قد رفضوا فكرة التخلي عن كانتي في الصيف المقبل بأقل من 150 مليون يورو فيما يملك ندومبيلي عدة عروض من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولن يتخلى عنه فريقه بأقل من 80 مليون يورو.

ولا تقتصر طلبات زيدان على الثنائي فحسب بل يرغب في التوقيع مع الفرنسي الثالث بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للتوقيع معه في الصيف المقبل.

- بوجبا وهازارد يقتربان من الملكي

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني مرتبطًا بالتعاقد مع اسمين كبيرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هما الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والبلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن هناك طريقان أمام ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا، أولهما تقديم عرض كبير قيمته لا تقل عن 140 مليون يورو أو إغراء مانشستر يونايتد بأحد اللاعبين بإدخاله في صفقة تبادلية.

ورشحت الصحيفة الفرنسية الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام السابق والذي ارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وأيضاً الألماني توني كروس، للدخول في صفقة "بوجبا".

ويسعي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لضم بعض الصفقات القوية وذلك في إطار "مشروعه الجديد" مع الريال، من أجل العودة للمنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة.