رياضة | أول رد فعل من رونالدو بعد خروج ميسي المُذل من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من رونالدو بعد خروج ميسي المُذل من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي برشلونة ومعه الأسطورة ليونيل ميسي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة مساء الثلاثاء، بمباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ليفربول أمام برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أن الريدز رفضوا "الاستسلام" وتمكنوا من العودة على أرضهم بريمونتادا عظيمة ليتأهلوا إلى نهائي الأبطال للموس الثاني على التوالي.

وسخرت جماهير السوشيال ميديا من خروج "ميسي" خاصةً أنه وعد الكتالونيين بالفوز بدوري الأبطال هذا الموسم وأن اللقب سيعود إلى الكامب نو ولكن الأسطورة لم يفي بوعده على عكس كريستيانو رونالدو الذي وعد المدريديستا من قبل وأوفي بوعده.

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ويعد كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أكثر شخص سعيد بريمونتادا ليفربول اليوم حيثُ سيبتعد ميسي عن الفوز بالكرة الذهبية بنسبة كبيرة وقد لا يفوز بها ويظل التساوي بخمسة لكلاً منهما.

وكان يوفنتوس بقيادة رونالدو قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الربع نهائي بعد السقوط أمام شباب أياكس أمستردام.

وتأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه الفائز من فريقي "أياكس وتوتنهام" وتقرر أن يقام النهائي يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو رونالدو.

وغاب عن مباراة ليفربول في الإياب أمس الثلاثاء، نجمنا المصري محمد صلاح الذي يعاني من ارتجاج بعد إصابته في مباراة نيوكاسل يونايتد دورياً ولكنه حضر وشاهد اللقلء في المدرجات مرتدياً قنيص مكتوب عليه "لا تستسلموا أبداً".