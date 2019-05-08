رياضة | فرحة هستيرية من الجماهير المصرية بعد تأهل صلاح لنهائي دوري الأبطال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة هستيرية من الجماهير المصرية بعد تأهل صلاح لنهائي دوري الأبطال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الجماهير المصرية عن فرحتها الشديدة بعد فوز ليفربول على برشلونة الإسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول معجزة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعدما نجح في تعويض خسارته بذهاب الدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون رد إلى فوز بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الإياب.

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وسيواجه ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام الفائز من موقعة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.



