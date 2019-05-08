رياضة | قرارات هامة في أجتماع مجلس إدارة الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات هامة في أجتماع مجلس إدارة الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة سعد صندوق في اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم عصر اليوم تشكيل لجنة كرة برئاسة سعد أبوصندوق رئيس النادي وعضوية عبدالمولى مهنى وجمعه عيسى وسعيد منفى وحسن سبيته وتكون أولي المهمات لها التعاقد مع الصفقات الجديدة وتحديد القائمة النهائية بالتعاون مع هاني العقبي المدير الفني للفريق.

كما أعتمد مجلس الإدارة الجهاز الفنى الجديد والذي يضم فايز أبوصندوق مشرف عام وهانى العقبى مديرا فنيا، ومعتصم سالم مدرب عام، رضا إبواليزيد مدرب، وائل خليفة مدربا لحراس المرمي والدكتور عصام الفار طبيب، الدكتور محمد محروس طبيب، وسليمان سنجاري مدير ادارى.

كما قرر المجلس تعيين على عبد الحميد مشرف لقطاع الناشئين وعماد عبد المولى مديرا لقطاع الناشئين فى النادى.