رياضة | أوريجي الأعلى.. تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوريجي الأعلى.. تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل أوريجي لاعب نادي ليفربول على أعلى تقييم من بين لاعبي الريدز في مباراتهم ضد برشلونة التي انتهت بفوزهم برباعية نظيف بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد خسر ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة لكنه تفوق على أرضه في الإياب برباعية نظيفة بالنباراة التي جمعته مع البارسا وسط جمهوره على الآنفيلد.

وغاب محمد صلاح عن هذه المباراة بسبب إصابته بارتجاج بعد تدخله العتيف مع حارس نيوكاسل يونايتد بالمباراة الاي جمعت الطرفين بالدوري الانجليزي.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا في إنتظار الفائز من مباراة توتنهام الانجليزي وأياكس أمستردام وستقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو القادم.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي ليفربول أمام برشلونة وفقاً لموقع "هووسكورد":

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حراسة المرمى: أليسون بيكر 8.5

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد 8.0، ماتيب 7.5، فان ديك 7.4، روبرتسون 7.0

خط الوسط: هيندرسون 7.3، فابيينو 7.3، ميلنر 7.1

خط الهجوم: شاكيري 7.2، أوريجي 8.9، ماني 7.4

البدلاء: فينالدوم 8.7، ستوريدج 6.1، جوميز 6.1