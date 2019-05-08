رياضة | أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أن ليفربول كان الطرف الأقوى في المباراة التي جمعت الفريقان وخسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح بوسكيتس أن الفريق الإنجليزي كان الأفضل طيلة احداث المباراة على الرغم من أننا توفرنا على بعض الفرص للتسجيل لكننا لم ننجح في ذلك.

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وأضاف " الضغط المبكر كلفنا الوقوع في أخطاء عديدة ولا أجد أي كلام أقوله فكارثة روما تجددت مرة أخرى ويجب على الجماهير أن تسامحنا.

وواصل " تسجيل هدف في مباراة اليوم كان سيعبر بنا إلى المباراة النهائية لكن ذلك لم يحصل ولن أقوم بإنتقاد أي لاعب سوى التوفيق.

وأختتم أن لاعبوا الخصم كانوا أكثر ذكاء ومن الصعب أن نسقط بصورة هزيلة مثل التي خسرنا بها برباعية بعد أن إنتصرنا ذهاباً بثلاثية دون رد.