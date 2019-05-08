انت الان تتابع الزمالك يطالب الجبلاية بمخاطبة «كاف» لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

الزمالك

تواصل مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، من أجل مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمطالبة بوجود التأمين المناسب لبعثة الزمالك في المغرب، أثناء مواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تسيطر حالة من القلق على مسئولي القلعة البيضاء، بسبب أحداث لقاء الدور نصف النهائي بين نهضة بركان والصفاقسي التونسي والمصاعب التي واجهت بطل تونس خلال فترة إقامته بالمغرب استعدادًا للقاء الذي انتهى بخروج الصفاقسي وتأهل نهضة بركان.

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واستفاد الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه. وكان الزمالك قد تأهل للمباراة نصف النهائية على حساب فريق حسنية