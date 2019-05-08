انت الان تتابع الزمالك يطالب الجبلاية بمخاطبة «كاف» لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
الزمالك
تواصل مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، من أجل مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمطالبة بوجود التأمين المناسب لبعثة الزمالك في المغرب، أثناء مواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تسيطر حالة من القلق على مسئولي القلعة البيضاء، بسبب أحداث لقاء الدور نصف النهائي بين نهضة بركان والصفاقسي التونسي والمصاعب التي واجهت بطل تونس خلال فترة إقامته بالمغرب استعدادًا للقاء الذي انتهى بخروج الصفاقسي وتأهل نهضة بركان.
واستفاد الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه. وكان الزمالك قد تأهل للمباراة نصف النهائية على حساب فريق حسنية
واستفاد الزمالك من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، ويواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي الذي نجح في إقصاء الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى يوم 19 مايو في المغرب، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.
وكان الزمالك قد تأهل للمباراة نصف النهائية على حساب فريق حسنية أغادير المغربي بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، سجله إبراهيم حسن.
ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان بسبب انشغالة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطالب الجبلاية بمخاطبة «كاف» لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.