انت الان تتابع بعد تأهل ليفربول.. تعرف على موعد نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

ليفربول

في معجزة ريمونتادا تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية.

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وستقام مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الاسبانية مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019. وأصبح فريق ليفربول هو الطرف الأول في المباراة النهائية، وسيلتقي مع الفائز من لقاء أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي، الذي سيقام