وليد أزارو يصدم إدارة الأهلي لهذا السبب

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تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
وليد ازارو
ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي، يمتلك عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي من أجل الانتقال إليه في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع المارد الأحمر، جاء ذلك في تصريحات نقلتها على لسان، محمد جمال العاصي، الذي أكد أن أزارو رفض تمديد عقده مع الأهلي رغم المحاولات التي قام بها المدير الرياضي للنادي الأحمر لإقناعه بالاستمرار مع نادي القرن الإفريقي، رافَضًا الإفصاح عن هوية النادي صاحب العرض.
وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، قد نجحت في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، في موسم 2017، مقابل مليون و300 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم. وتوج وليد أزارو بجائزة هداف بطولة الدوري الممتاز، في الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة،
وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، قد نجحت في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، في موسم 2017، مقابل مليون و300 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم.
وتوج وليد أزارو بجائزة هداف بطولة الدوري الممتاز، في الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، وفي هذا الموسم خاض أزارو 23 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل ستة أهداف.
واستعاد الأهلي صدارة الدوري الممتاز بعدما استغل تعثر بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام المصري، وحقق المارد الأحمر فوزًا ثمينًا على نظيره النجوم، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين بالمسابقة المحلية.
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