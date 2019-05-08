انت الان تتابع وليد أزارو يصدم إدارة الأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

وليد ازارو

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي، يمتلك عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي من أجل الانتقال إليه في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع المارد الأحمر، جاء ذلك في تصريحات نقلتها على لسان، محمد جمال العاصي، الذي أكد أن أزارو رفض تمديد عقده مع الأهلي رغم المحاولات التي قام بها المدير الرياضي للنادي الأحمر لإقناعه بالاستمرار مع نادي القرن الإفريقي، رافَضًا الإفصاح عن هوية النادي صاحب العرض.

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وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، قد نجحت في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، في موسم 2017، مقابل مليون و300 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم. وتوج وليد أزارو بجائزة هداف بطولة الدوري الممتاز، في الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة،