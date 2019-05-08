انت الان تتابع أليسون بيكر ملك الـ«ريمونتادا» أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

للعام الثاني على التوالي، يودع فريق برشلونة الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الإيطالي، الموسم الماضي في ذهاب ربع نهائي المسابقة بأربعة أهداف لهدف، على ملعب الكامب نو، ولكنه خسر في الإياب بثلاثية نظيفة، على ملعب الأوليمبيكو، وفي نصف نهائي البطولة القارية، ودع الفريق الكتالوني، بريمونتادا تاريخية، بالخسارة أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة، ليصبح أول فريق في التاريخ لم يتأهل إلى المواجهة النهائية، بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه الريمونتادا من نوع خاص للبرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، والذي قهر البلوجرانا مرتين بنفس الطريقة في بطولة دوري أبطال أوروبا. في الموسم الماضي، كان أليسون حارس مرمى فريق روما الإيطالي، وخسر الذئاب، في مواجهة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب الكامب نو، بأربعة

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