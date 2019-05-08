ليفربول يوجه رسالة غامضة إلى محمد صلاح بعد التأهل

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
وجهت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل "تويتر"، رسالة غامضة إلى محمد صلاح نجم الفريق عقب التأهل التاريخي الذي حققه الفريق في دوري الأبطال، بعد الفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أحرز أهداف ليفربول أوريجي (هدفين) وفينالدوم (هدفين) ليحقق الريدز ريمونتادا تاريخية بعد خسارته بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة
ونشرت الصفحة رسالتها عقب انتهاء مباراة ليفربول وبرشلونة حيث كتبت: "وعد الحر دين عليه...". وعد الحر دين عليه...???? pic.twitter.com/6Mugau79Zr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 7 مايو 2019 الجدير بالذكر |أن محمد صلاح أعلن في أكثر من مناسبة أن أهم أحلامه هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول
ونشرت الصفحة رسالتها عقب انتهاء مباراة ليفربول وبرشلونة حيث كتبت: "وعد الحر دين عليه...".— نادي ليفربول (@LFC_Arabic)
وعد الحر دين عليه...👑❤️ pic.twitter.com/6Mugau79Zr— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 7, 2019
الجدير بالذكر |أن محمد صلاح أعلن في أكثر من مناسبة أن أهم أحلامه هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول خاصة بعد خسارة الفريق للقب العام الماضي أمام ريال مدريد في مباراة شهدت إصابة الدولي المصري في الكتف بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.
وشهد لقاء ليفربول وبرشلونة الذي أقيم مساء اليوم غياب محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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