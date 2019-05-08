انت الان تتابع فان دايك: هذا سر تفوقنا المستحق على برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، أن ما حققه فريقه أمام برشلونة الإسباني أمر لا يصدق، مشيرًا إلى أن الريدز تأهلوا للنهائي بفوز مستحق من كافة الأوجه على منافسهم القوي. وأوضح «فان دايك» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن لاعبي ليفربول تمكنوا من السيطرة على مجريات اللعب طوال الـ90 دقيقة، وقطعوا كل طرق برشلونة للوصول لشباك الحارس أليسون بيكر، كما أنهم نجحوا في تسجيل أربعة أهداف نظيفة، وهو أمر في غاية الأهمية ساعدهم على التأهل.

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