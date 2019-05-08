انت الان تتابع اتحاد جدة يرافق الوحدة في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزًا غاليًا على مضيفه الريان القطري بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جاسم بن حمد» بنادي السد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالمسابقة. وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في ظل سيطرة واضحة للاعبي الاتحاد على مجريات اللعب، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لنحو 70%، مقابل 30% للريان.
وفي الشوط الثاني، استطاع العميد أن يتوج سيطرته بعد الدفع بالنجم فهد المولد، الذي تمكن من صناعة هدفين للاتحاد سجلهما ناصر الشمراني في الدقيقة 62، وريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الثاني بالمجموعة، خلف الوحدة الإماراتي المتصدر
وفي الشوط الثاني، استطاع العميد أن يتوج سيطرته بعد الدفع بالنجم فهد المولد، الذي تمكن من صناعة هدفين للاتحاد سجلهما ناصر الشمراني في الدقيقة 62، وريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الثاني بالمجموعة، خلف الوحدة الإماراتي المتصدر بـ12 نقطة، ليضمن الفريقان التأهل إلى دور الـ16 دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.
وكان الوحدة قد تغلب في نفس الجولة مساء اليوم، على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد، ليتجمد رصيد الأخير عند 4 نقاط في المركز الثالث، ويأتي خلفه الريان بـ3 نقاط فقط، ليودعا البطولة رسميًّا.
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