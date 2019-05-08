انت الان تتابع العين الإماراتي يكشف حقيقة عودة حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
حسين الشحات
كشف نادي العين الإماراتي، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، بشأن عودة الدولي المصري المصري، حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى الفريق الإماراتي، في ظل عدم مشاركته باستمرار مع المارد الأحمر، وتحدث محمد عبيد "حماد" عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين للموقع الرسمي للفريق الإماراتي، عن عودة حسين، قائلا: "حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلا من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي".
وواصل: "من المؤكد أن هناك آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، وحاليًا النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق؛ لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب”. وكان
وواصل: "من المؤكد أن هناك آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، وحاليًا النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق؛ لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب”.
وكان حسين الشحات قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف العين الإماراتي في شهر يناير الماضي، في صفقة بلغت تكلفتها 5 ونصف مليون دولار، حسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، وشارك في 19 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أخرى.وفي نفس السياق، ينتهي عقد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين في نهاية الموسم الجاري، بعدما تم التعاقد معه، بمنتصف الموسم عقب رحيله من الرجاء المغربي.
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