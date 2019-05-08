انت الان تتابع ماذا حققت المنتخبات العربية قبل كان 2019؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أيام وينطلق أكبر حدث كروي في إفريقيا، وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يشارك به أكبر عدد من المنتخبات العربية، التي وصل عددها إلى خمسة فرق

لأول مرة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية يتأهل 5 منتخبات عربية إلى نهائيات النسخة الثانية والثلاثين، حيث حسمت التصفيات تأهل كل من (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا)، لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، ويعد منتخب الفراعنة، هو الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية، وتوجت منتخبات المغرب وتونس والجزائر والسودان مرة واحدة فقط على مدار تاريخ أمم إفريقيا.

نرصد لكم المنتخبات العربية التي توجت بكأس الأمم الإفريقية عبر تاريخها: الفراعنة حقق منتخب مصر رقما قياسيا فى بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز بها 7 مرات عبر تاريخها، حيث كان البطل منذ بداية انطلاقها عام 1957، وكانت آخرها عام 2010، وشارك 27 مرة فى البطولة. وفاز المنتخب الوطنى بأول بطولة لكأس الأمم

نرصد لكم المنتخبات العربية التي توجت بكأس الأمم الإفريقية عبر تاريخها: الفراعنة الفراعنة حقق منتخب مصر رقما قياسيا فى بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز بها 7 مرات عبر تاريخها، حيث كان البطل منذ بداية انطلاقها عام 1957، وكانت آخرها عام 2010، وشارك 27 مرة فى البطولة. وفاز المنتخب الوطنى بأول بطولة لكأس الأمم الافريقية عام 1957 على حساب إثيوبيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد بقدم اللاعب محمد دياب العطار حيث كان هداف البطولة آنذاك، والتى استضافتها السودان، وشاركت بها 4 دول فقط (مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا). وتحقيق البطولة أيضا عام 1959 بعد الفوز على السودان بهدفين مقابل هدف، والتى استضافتها مصر للمرة الأولى، حيث شارك فيها كل من السودان وإثيوبيا، وأقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وتوج محمود الجوهرى بهداف البطولة وقتها. وفى عام 1986 أقيمت البطولة فى مصر بمشاركة 8 دول وقسمت إلى مجموعتين، وتأهل منتخب مصر للدور النهائي على حساب المغرب بهدف طاهر أبو زيد، لمقابلة الكاميرون فى نهائى البطولة والفوز عليها بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4). وأقيمت البطولة فى بوركينا فاسو عام 1998، وشارك بها 16 فريقًا، حيث وصل منتخب مصر للمباراة النهائية على حساب صاحب الأرض بهدفين دون رد لحسام حسن، وتقابل مع منتخب جنوب إفريقيا فى نهائى البطولة، وفاز المنتخب الوطنى بهدفين دون رد لأحمد حسن وطارق مصطفى. Advertisements وانطلقت النسخة الخامسة والعشرون من كأس الأمم الإفريقية عام 2006 فى مصر بمشاركة 16 منتخبًا، والتى انقسمت إلى 4 مجموعات، وتأهل المنتخب الوطنى على حساب السنغال بهدفين مقابل هدف، حيث فازت مصر بالبطولة بعد التغلب على ساحل العاج في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4- 2). وفازت مصر بالنسخة السادسة والعشرين عام 2008، والثانية على التوالي بالبطولة بعد التغلب على منتخب الكاميرون فى المباراة النهائية بنتيجة (1- 0) بهدف محمد أبوتريكة، حيث أقيمت البطولة فى غانا بمشاركة فى البطولة 16 منتخبًا. وكانت آخر مرة فازت مصر بالبطولة عام 2010 للمرة السابعة والثالثة على التوالى مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب والتى كانت إنجازًا كبيرًا وقتها، وذلك بعد أن تأهل المنتخب الوطنى على حساب الجزائر بأربعة أهداف دون رد، ومقابلة غانا فى المباراة النهائية، حيث تم تتويج الفراعنة بالبطولة بعد هدف جدو فى شباك غانا، وذلك بعد أن أقيمت فى أنجولا بمشاركة 16 منتخبًا. نسور قرطاج نسور قرطاج حقق منتخب تونس أول لقب لها فى تاريخها ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2004، حيث شارك عدة مرات في البطولة ووصل للنهائي ثلاث مرات فقط. انطلقت النسخة الرابعة والعشرون لعام 2004 فى تونس، حيث شارك 16 منتخبًا فى المنافسة التى انقسمت إلى 4 مجموعات، وفازت بها نسور قرطاج بعد أن وصلت للنهائى على حساب نيجيريا بركلات الترجيح، والتغلب على منتخب المغرب بهدفين لهدف والتتويج بالبطولة. صقور الجديان صقور الجديان شارك منتخب السودان فى 8 نسخ بكأس الأمم الإفريقية والتى كان آخرها عام 2012، حيث أقيمت فى دولتين (الجابون وغينيا الاستوائية)، حيث أحرزت لقب البطولة عام 1970، و وصافة الكأس مرتين خلال عامي (1959- 1963). أقيمت النسخة السابعة من بطولة الأمم الإفريقية فى السودان، التى استضافتها للمرة الثانية فى تاريخها، حيث توجت بالبطولة الوحيدة على حساب غانا بهدف دون رد. ثعالب الصحراء ثعالب الصحراء استضافت الجزائر النسخة السابعة عشرة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث شارك 8 منتخبات في المنافسة، فازت الثعالب بأول نسخة في تاريخها بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بنتيجة (1– 0). أسود الأطلسي أسود الأطلسي توج منتخب المغرب بكأس الأمم الإفريقية بعد تغلبه على غينيا فى المباراة النهائية، التى أقيمت فى إثيوبيا عام 1976، حيث شارك المنتخب المغربي 17 مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لكن لم يتوج باللقب إلا مرة واحدة، ووصل إلى النهائي في نسخة 2004، واحتل المركز الثالث في 1980.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حققت المنتخبات العربية قبل كان 2019؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.