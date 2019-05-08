الامارات | أبطال «القفال 29» يتسلمون مفاتيح السيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال «القفال 29» يتسلمون مفاتيح السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم أبطال النسخة الـ29 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعاد لقبه الجمعة الماضي إلى السفينة «الشقي 96»، مفاتيح السيارات الفارهة المقدمة لأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الحدث، قد أمر برفع قيمة جوائز السباق في نسخته الحالية إلى 12 مليون درهم.

ونال طاقم السفينة الشقي 96 سيارة (رينج روفر 2019) إضافة إلى الجائزة المالية، وطاقم السفينة زيوريخ 120، نال سيارة «لكزس ال اكس ستيشين» 2019، والجائزة المالية. وذهبت جائزة المركز الثالث وسيارة نيسان باترول 2019 إلى طاقم السفينة حشيم 199.

وتم تسليم الجوائز في مقر نادي دبي البحري، من مشرف عام السباق هزيم محمد القمزي، بحضور عدد من موظفي النادي.