الامارات | كأس الوثبة ستاليونز تجتذب 12 خيلاً في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الوثبة ستاليونز تجتذب 12 خيلاً في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار لاتست دو بوش في فرنسا عصر اليوم، فعاليات الجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز بري دجلفور، ضمن النسخة الـ11 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ 18 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، ويشارك فيه 12 خيلاً.

وعلى صعيد آخر يشهد مضمار جاكرسرو الرملي بالسويد فعاليات الجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز لـ1730 متراً وجائزته 100 ألف كرونا، وتشارك فيه ثمانية خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق.

تتألف سباقات الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً في أبوظبي، و12 في العين.