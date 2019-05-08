الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا أياكس - توتنهام 23:00 دوري أبطال آسيا دايجو - ميلبورن 14:00 هيروشيما - غوانغزو 14:00 شاندونغ - جيونجنام 15:30 Advertisements جوهور دارول - كاشيما 16:45 الدوري التونسي نجم المتلوي - النجم 18:00 الدوري العماني النهضة - صحم 22:00 العروبة - ظفار 22:00 مجيس - مسقط 22:00 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.