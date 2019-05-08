الامارات | اتحاد كلباء يجدد التعاقد لفيفياني وجمال

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدد التعاقد لفيفياني وجمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء في حسابه على «تويتر» عن تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فيفياني لموسم جديد في دوري الخليج العربي 2019-2020، بعد نجاحه في الحفاظ على الفريق في الأضواء هذا الموسم. كما أعلن النادي عن تجديد التعاقد مع حارس المرمى جمال عبدالله السراج، موسمين لمردوده المميز في الموسم الجاري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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