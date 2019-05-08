الامارات | الجنيبي حكم فيديو في مونديال الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي حكم فيديو في مونديال الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي عمار الجنيبي، للوجود كحكم فيديو ضمن حكام كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها بولندا الشهر الجاري بمشاركة 24 منتخباً. ويتطلع الجنيبي إلى الوجود ضمن حكام كأس العالم 2022. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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