الامارات | مهير مطلوب للعودة إلى «الزعيم» راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن مهير مطلوب للعودة إلى «الزعيم» راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2019 معاذ كمبال - العين علمت «الإمارات اليوم» أن المسؤولين في شركة نادي العين لكرة القدم طلبوا من لاعب الفريق المعار لصفوف الظفرة، راشد مهير، بصورة رسمية العودة إلى صفوف الفريق عقب نهاية إعارته في الشهر الجاري، وذلك بعد المستويات الجيدة التي ظهر بها فترة الإعارة. يذكر أن إدارة «الزعيم» تسعى إلى الاستعداد للموسم الجديد بصورة مبكرة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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