الامارات | حورية الطاهري تبدأ برنامج معايشة مع منتخب تايلاند للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن حورية الطاهري تبدأ برنامج معايشة مع منتخب تايلاند للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ مدربة منتخب الشابات تحت 18 سنة، حورية الطاهري، اليوم، برنامج المعايشة مع الجهاز الفني لمنتخب تايلاند للسيدات لمدة أسبوع، ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يهدف إلى دعم مدربي قارة آسيا وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمعرفية.

وقالت حورية الطاهري، إن: «مثل هذه البرامج التطويرية تعتبر منصة مهمة لتطوير المدربين في العالم خصوصاً على مستوى كرة القدم النسائية، حيث تشهد الساحة الكروية تزايداً ملحوظاً في عدد المدربات اللواتي أثبتن حضوراً متميزاً خلال السنوات الماضية، وبرنامج التعايش مع المنتخب التايلاندي يعتبر فرصة جيدة خصوصاً أن هذا المنتخب شارك في نهائيات كأس العالم للسيدات بفرنسا 2019، فهي تجربة مهمة سأعمل على استثمارها بالطريقة الصحيحة».

وأشارت إلى أن واقع الكرة النسائية في دولة الإمارات بتعاون ملحوظ بين اتحاد الكرة، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة قدم السيدات شهد تطوراً مهماً وظهور مواهب كروية في مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى اهتمام عدد كبير من اللاعبات بدخول مجال التدريب.