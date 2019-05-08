الامارات | رياضيون: المدرب المواطن رجل المرحلة.. ودوري «الهواة» يشهد

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: المدرب المواطن رجل المرحلة.. ودوري «الهواة» يشهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رياضيون ومدربون في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اتحاد الكرة بتقديم دعم أكبر للمدربين المواطنين، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في الموسم المنصرم لدوري «الهواة».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب المواطن أصبح مدرب المرحلة الراهنة والمقبلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خصوصاً في دوري الدرجة الأولى، ويجب الأهتمام به وتوفير دورات متقدمة له مع مدارس كروية مختلفة، حتى يواصل العطاء بالدرجة نفسها من التميز والتفوق».

ونجح المدرب المواطن وليد عبيد في تحقيق إنجاز كبير بقيادة حتا للتأهل لدوري الخليج العربي، وطالب الرياضيون بأن يضع اتحاد الكرة لائحة تكريمية وأخرى داعمة للمدرب المواطن في حال نجاحه في المواسم المقبلة، ومنها ترشيح أبرز أربعة مدربين مواطنين لحفل أصحاب الإنجازات الرياضية السنوي، أو أن يتم إسناد مهام تدريب المنتخبات الوطنية للفرق العمرية لبعض المدربين المواطنين المتميزين.

بدوره أكد مدرب فريق العربي السابق سالم ربيع، أن على المدرب المواطن أن يدعم نفسه من خلال العمل في كل الظروف المتاحة دون التذمر لأي معوقات قد يمر بها لتفويت الفرصة على الإدارات للجوء إلى التعاقد مع المدرب الأجنبي، وقال: «يمر المدرب المواطن بأفضل حالاته، وعليه استثمار ذلك بالعمل بتركيز عالٍ وأن يواصل تطوير نفسه».

وتابع: «لم يمر موسم مميز على المدرب المواطن مثل الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى، لذلك أتمنى من اتحاد كرة القدم أن يحتفل بهذا النجاح الذي حققه المدرب المواطن، وأن يطلق على عام 2019 عام المدرب المواطن، وأن يبحث عن كل أساليب دعمه فنياً ومعنوياً ومالياً».

من جانبه، قال الإداري واللاعب السابق لدبا الحصن سعيد الوتري: «استحق المدرب المواطن في الموسم المنصرم العلامة والإشادة الكاملة لما قدمه جميع المدربين دون استثناء، وتفوقهم على الكثير من المدربين الآخرين».

وأضاف: «أتمنى أن ينال المدربون المواطنون تكريماً يختلف عن التكريم المعتاد، وأن يتم ترشيح أفضل أربعة مدربين منهم على سبيل المثال لحفل أصحاب الإنجازات الرياضية كتكريم معنوي، فضلاً عن بقية انواع التكريم، وأن يحظى المدرب المواطن بدعم فني يليق به».

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق ومساعد المدرب الحالي لفريق مصفوت محمد عبدالله التيمومي: «لقد حقق المدربون المواطنون نتائج ومراكز متقدمة في دوري الدرجة الأولى، وأسهم دورهم الفني في تحديد اصحاب المراكز المتأهله، ويكفي أن 50% من الفرق الأربعة التي كانت تنافس على الصعود لدوري الخليج العربي يقودها مدربون مواطنون، ومن خلال هذا المنبر نضع الكرة في ملعب اتحاد الكرة بدعم هذه النخبة من المدربين بقرارات وآليات تعزز دورهم، وأن توفر لهم معايشات ودورات خارجية مع الأندية والمنتخبات العالمية لدعمهم فنياً»، وتابع: «لقد تجاوز دور المدرب المواطن مسؤولية مدرب الطوارئ أو مدرب تحصيل حاصل، وأعتقد أنه أصبح مدرب المرحلة الراهنة والمقبلة».

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق ومدرب الحمرية السابق صالح بشير: «نجاح المدرب المواطن ليس من باب المصادفة بل هو يحقق نتائج جيدة منذ فترة طويلة، لكنه تمكن من فرض نفسه بشكل مميز في الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى، ونتمنّى أن يتواصل هذا العطاء مستقبلاً، وأن نحظى بدعم أكبر في المستقبل القريب بحيث لا يقتصر الدعم على التكريم المالي أو المعنوي فقط، بل يمتد الى تكليف الأفضل منهم بتدريب أحد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية للاستفادة من خبراتهم المتراكمة».

المدربون المواطنون في دوري الدرجة الأولى

وليد عبيد- (حتا).

سليمان البلوشي - (الحمرية).

محمد آل علي - (الحمرية).

بدر طبيب (دبا الحصن

ومصفوت).

محمد سعيد الطنيجي

ومحمد العجماني (الذيد).

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محمد عبدالله التيمومي

(مصفوت).

محمد الرئيسي (التعاون).

أبرز إنجازات المدرب المواطن في دوري «الهواة»

- وليد عبيد قاد حتا للتأهل

إلى دوري الدرجة الأولى.

- سليمان البلوشي ومحمد

آل علي نجحا في إبقاء الحمرية

منافساً قوياً حتى الجولة

الأخيرة.

- مدربا الذيد محمد سعيد

الطنيجي، ومحمد العجماني

تمكنا من اكتشاف لاعبين

موهوبين.

- مدرب مصفوت بدر طبيب

أحدث تغييراً جذرياً في فريقه

فنياً وتنظيمياً.