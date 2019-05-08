الامارات | محمد يعقوب: اخترت الزواج في أبريل بسبب شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يعقوب: اخترت الزواج في أبريل بسبب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق عجمان، محمد يعقوب، أنه اختار الزواج في شهر أبريل الماضي، بسبب شهر رمضان الفضيل، وعدم وجود فاصل زمني كبير بعد انتهائه، وانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال يعقوب لـ«الإمارات اليوم»: «إن نمط الحياة الذي كان يعيشه قبل الزواج، لم يجعله يشعر باختلاف كبير عما بعده»، مشدداً على أن زوجته مهتمة أيضاً بكرة القدم والرياضة عموماً وتشجع نادي عجمان على وجه الخصوص، وقال: «إن ذلك زاد اهتمامها بـ(البرتقالي) بعد ارتباطهما».

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وتحدث محمد يعقوب عن السن المناسب للرياضي بشكل عام وللاعب كرة القدم بشكل خاص للزواج، وكشف عن كيفية مشاركته في مباراة الوصل بالجولة الماضية، رغم عودته إلى التدريبات قبل يومين فقط من إجازة الزواج، والوعد الذي قدمه لمدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، في المباريات الثلاث المتبقية في الدوري، وغيرها من الأمور التي دارت في الحوار التالي.

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