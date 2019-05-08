الامارات | فحوص طبية للاعب العين «عجب»

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص طبية للاعب العين «عجب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع لاعب فريق العين، الدولي محمد عبدالرحمن، لفحوص طبية في العاصمة الكرواتية زغرب التي وصلها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار استكمال مراحل التعافي من الإصابة التي حرمت «الزعيم» جهوده حتى نهاية الموسم، وكان «عجب» خضع في منتصف شهر مارس الماضي لعملية جراحية في الظهر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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