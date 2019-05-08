شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم مشاركة «مروان» أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم، خلال الساعات القليلة المقبلة، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، إمكانية مشاركة مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال مباراة سموحة المقبلة فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز وفقًا للاختبار الطبى الذى سيُجريه اللاعب لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الفترة الماضية بعد إصابته برشح فى الركبة منعه من المشاركة فى المباريات.

ويعول «لاسارتى» على جاهزية اللاعب للمشاركة فى مواجهة الفريق السكندرى، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تجهيز جميع اللاعبين حتى يتمكن من الاستعانة بهم فى أى وقت من المباراة، فضلًا عن رغبته فى زيادة الفاعلية الهجومية بوجود أكثر من رأس حربة لديه القدرة على تسجيل الأهداف خلال مشوار الفريق فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز. وكان «مروان» قد انتظم فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، لكن الجهاز الفنى، بقيادة «لاسارتى»، يفضل الحصول على رأى الجهاز الطبى فى تحديد سلامة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ولاسيما أن الفريق عانى فى الفترة السابقة غياب عناصر مؤثرة فى التشكيل الأساسى بسبب الإصابات المتكررة، فى الوقت الذى طلب فيه اللاعب المشاركة فى المباراة لرغبته فى العودة إلى الملاعب حتى يستفيد الفريق منه خلال المباريات المقبلة.

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فى الإطار نفسه، خضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروى الأول، لفحص طبى من أجل الاطمئنان على سلامته عقب إصابته بنزلة برد منعته من المشاركة فى التدريبات الجماعية، على أن يتم حسم إمكانية تواجده فى قائمة الفريق التى ستشارك فى مباراة سموحة يوم السبت المقبل.

وانتظم الثنائى إسلام محارب وناصر ماهر، لاعبا الفريق، فى التدريبات الجماعية، بعد غيابهما أمس الأول، بسبب أداء «محارب» الامتحانات واعتذار «ماهر» عن عدم حضور المران لظروف خاصة به.

فيما يجهز هانى وهبة، استشارى التغذية، برنامجًا خاصًا للاعبين بناءً على طلب «لاسارتى» حتى لا يتأثروا بالصيام خلال شهر رمضان، ويقوم «وهبة» بالتنسيق مع الجهاز الطبى، بقيادة خالد محمود، بإعداد البرنامج الغذائى حفاظًا على لياقة اللاعبين. فى شأن آخر، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، وجود أزمة فى تمديد عقد أحمد فتحى، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، باعتبار أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، ومن ثَمَّ فلا توجد مشكلة مع «فتحى» فى هذا الشأن. وقال «عبدالحفيظ»، فى تصريحات له، عقب مران أمس، إن الفريق يواجه عددًا من الشائعات غير الحقيقية، الهدف منها ضرب الاستقرار الذى يشهده الفريق فى الفترة الأخيرة، بعد أن بات قريبًا من حصد لقب الدورى هذا الموسم. وكان الفريق قد استأنف تدريباته فى العاشرة من مساء أمس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على النجوم بهدفين مقابل لا شىء فى الدورى الممتاز، فيما سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب قرار «عبدالحفيظ» بمضاعفة مكافآت المباريات المقبلة أملًا فى المنافسة على بطولة الدورى الممتاز.

ويُنتظر أن يجتمع «لاسارتى» مع اللاعبين من أجل معالجة الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها فى المباريات السابقة.