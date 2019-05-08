شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي على بعد خطوة من الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات مانشستر سيتى على بعد مباراة واحدة، ليصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، منذ أن حقق ذلك جاره اللدود، مانشستر يونايتد فى عام 2009.

واستعاد السماوى صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

وينشغل مانشستر سيتى بضرورة الخروج منتصرًا من ملعب برايتون ليتوج بلقب البريميرليج، على أمل أن يضيف إليه أيضًا لقب مسابقة كأس الاتحاد التى يخوض مباراتها النهائية ضد واتفورد فى 18 مايو الجارى، بعد أن سبق له إحراز درع المجتمع وكأس الرابطة.

وإذا ما تمكنت كتيبة المدرب بيب جوارديولا من الفوز فى المباراتين، سيكون مانشستر سيتى أول فريق يفوز بالثلاثية المحلية (الدورى والكأس بعد تتويجه بكأس الرابطة).

ويبدو أن تحقيق هذه الثلاثية المنشودة سيعود بمكافآت ضخمة على لاعبى الفريق، حسبما ذكر موقع «90 min»، وقرر المسؤولون فى السيتى، توزيع نحو 17.6 مليون يورو على لاعبى الفريق كإضافات وفقا للبنود فى تعاقداتهم، إلا أن الإضافات يتم دفعها للاعبين الذين يشاركون فى 60 بالمائة من عدد الدقائق التى يخوضها الفريق فى جميع المسابقات.

وبالطبع لم يصل جميع اللاعبين إلى تلك النسبة، وستنخفض قيمة الإضافات بنسبة 50 بالمائة للاعبين الذين لم يشاركوا فى 60 بالمائة من عدد الدقائق المذكور.

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وبحسب هذه المعادلة، فإنه من المفترض أن يحصل البلجيكى كيفين دى بروين على 1.3 مليون يورو، لكنه لن يحصل على تلك الأرقام بسبب غيابه عن معظم مباريات الموسم بداعى الإصابة، ما سيجعل مكافأته تصل إلى 659 ألف يورو فقط.

من ناحية أخرى، فاز بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، بجائزة مدرب الشهر فى البريميرليج، وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، عبر حسابها بموقع «تويتر» أن جوارديولا فاز بجائزة أفضل مدرب عن شهر أبريل.

وأضافت أنه حصد تلك الجائزة للمرة السابعة منذ توليه مهمة تدريب مانشستر سيتى، وتنافس جوارديولا مع الثلاثى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ونونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وسكوت باركر مدرب فولهام.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتى فى 5 مباريات ببطولة بالبريميرليج فى شهر أبريل، أمام كارديف سيتى وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبيرنلى، حقق فيها الفوز.

ويحتل مانشستر سيتى حاليًا صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول، قبل جولة واحدة من النهاية.

فيما أبرزت الصحف الإنجليزية، اقتراب مانشستر سيتى، من الفوز بلقب البريميرليج، وخرجت صحيفة «ديلى إكسبرس» بعنوان «صاعقة من الأزرق»، وأضافت: «هدف كومبانى الصاعق يضع سيتى فى موقع المقدمة للاحتفاظ باللقب فى اليوم الأخير».

ونشرت صحيفة «الجارديان» صورة كبيرة لفينسنت كومبانى مع عنوان: «كابتن مارفل»، وأضافت: «صاعقة كومبانى تقرب سيتى من اللقب»، ولجأت صحيفة «ديلى ميل»، إلى تلاعب لفظى فى عنوانها الرئيسى الذى قال «فوز (فين) واحد آخر»، وأضافت «هدف كومبانى العجيب يضع سيتى على حافة اللقب»، من ناحيتها، قالت صحيفة «تيليجراف»: «كابتن فانتاستيك (رائع)»، مضيفة «هدف الفوز الأنيق لكومبانى يضع سيتى على حافة الاحتفاظ بلقب البريميرليج».