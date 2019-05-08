شكرا لقرائتكم خبر عن باكايوكو يوضح موقفه من المشادة مع جاتوزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع الفرنسى تيموييه باكايوكو لاعب وسط ميلان عن نفسه بعد المشادة الكلامية مع مدربه جينارو جاتوزو، خلال الفوز على بولونيا فى الدورى الإيطالى لكرة القدم.

فبعد إصابة الأرجنتينى لوكاس بيليا فى الدقيقة 25، طلب جاتوزو من الفرنسى المعار من تشلسى الإنجليزى والاساسى عادة فى تشكيلة الفريق اللومباردى الإحماء من أجل دخول الملعب، لكنه بدا غير متحمس للفكرة ما دفع بمدربه إلى إدخال خوسيه ماورى بدلا منه.

ودخل جاتوزو وباكايوكو فى مشادة بحسب صور شبكة «سكاى سبورتس» وبان الفرنسى وكأنه يقول لمدربه «ارحل عنى يا رجل!».

وأجاب مدربه الذى سئل عن الموضوع بعد اللقاء «لا أريد الحديث عنه هنا لكن فى غرف الملابس» مهددا «فى نهاية الموسم، سنرى من تصرف بشكل جيد ومن لم يفعل ذلك».

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ورد لاعب موناكو السابق فى صفحته على موقع تويتر «لا أقبل أن أعتبر لاعبا يرفض الدخول إلى أرض الملعب عندما يطلب منه مدربه ذلك ولا يحترم ناديه وزملاءه».

تابع «طُلب منى الاستعداد بحال اضطر الفريق لاجراء تغيير. فورا بدأت الاستعداد وذهبت للاحماء خلال دقيقتين أو ثلاث. ثم طُلب منى العودة الى المقعد. حصل كل ذلك بين الدقيقتين 23 و26. جلست على المقعد وتوجّه إلى بعبارات غير متوقعة، ولم أقم سوى بتكرار كلماته. لا شىء أكثر من ذلك».

وأردف «لكى تكون الأمور واضحة: لم أرفض أبدا دخول المباراة ولم أتأخر بعملية الإحماء. يبدو لى أن المشاهد تتحدث عن نفسها».

وفُسر تواجد باكايوكو على مقاعد البدلاء بتأخره عن حضور التمارين الاربعاء الماضى.

وأعير الفرنسى البالغ 24 عاما هذا الموسم من تشلسى مع خيار شرائه بخمسة وثلاثين مليون يورو، لكنه كان هدفا لهتافات عنصرية هذه السنة خصوصا من جماهير نادى لاتسيو.

وأبقى ميلان على حظوظه بالمشاركة فى دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 الإثنين فى ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدورى.