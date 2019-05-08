شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة نجوم تتوهج في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه الأنظار نحو ملاعب واستادات مصر خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، حيث استضافة البلاد منافسات أمم إفريقيا نسخة 2019، للمرة الأولى منذ 13 عاماً وللمرة الخامسة منذ ظهور البطولة للنور فى 1957.

وتترقب جماهير القارة السمراء وتنتظر تألق عدة لاعبين خلال منافسات الحدث القارى، لما يقدموه من مستوى مميز مع أنديتهم فى الدوريات العالمية المختلفة فى الفترة الأخيرة.

نرصد فى هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين ستسلط عليهم الأضواء بشدة خلال منافسات أمم إفريقيا 2019.

«محمد صلاح»

النجم المصرى هداف ليفربول الإنجليزى، الحائز على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا عن عامى 2017 و2018، والذى بات على مقربة شديدة من تحقيق إنجاز كبير وحسم لقب هداف المسابقة الإنجليزية للموسم الثانى على التوالى، كما حقق النجم المصرى جائزة أفضل لاعب بالمسابقة فى موسمها الماضى، وقاد منتخب الفراعنة لبلوغ المونديال، بعد غياب 28 عاماً، وسجل هدفى منتخب مصر فى العرس العالمى، ويعد صلاح صاحب الـ٦7 عاماً هو أكثر اللاعبين الذين يحملون على عاتقهم آمال وأحلام وطموحات جماهير بلادهم، حيث تزيد الضغوط النفسية على نجم الريدز فى ظل إقامة المسابقة فى مصر ومطالبة الجماهير بضرورة قيادة منتخب الفراعنة لحسمها.

«ساديو مانى»

النجم السنغالى ثانى هدافى الدورى الإنجليزى وزميل محمد صلاح فى صفوف ليفربول الإنجليزى، هو واحد ممن سيتسلط عليهم الضوء بشدة خلال منافسات أمم إفريقيا 2019 فى مصر، لما يقدمه من مردود ممتاز خلال رحلته مع الريدز على مدار آخر موسمين، وساهم مانى فى 29 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم خلال 47 مبارة مع الفريق، بواقع تسجيل 24 وصناعة 5 أهداف.

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وكان مانى هو أحد أبرز نجوم أسود التيرانجا خلال مونديال 2018 بروسيا، والذى ابتعد خلاله المنتخب السنغالى عن دور ثمن النهائى بسبب اللعب النظيف عقب التساوى فى كل شيء مع المنتخب اليابانى.

«أحمد موسى»

نسر المنتخب النيجيرى وجناحه الطائر الذى أبهر أنصار الكرة الإفريقية والعالمية بأداء أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال مشاركته فى مونديال 2018 بروسيا، حيث صال وجال موسى وسجل فى أكثر من مباراة، ليكون واحدا ممن تنتظر عشاق الكرة فى القارة السمراء توهجهم فى سماء مصر خلال منافسات أمم إفريقيا، وشارك موسى الذى سيكمل عامه الـ27 فى أكتوبر المقبل، فى 24 مبراة مع النصر السعودى فى الموسم الجارى، وتمكن من إحراز 7 أهداف وصناعة مثلهم، ليساهم فى 14 هدفاً مع «العالمى» السعودى هذا الموسم.

«رياض محرز»

النجم العربى الجزائرى، ابن الـ28 عاماً، رياض محرز هو أمل محاربى الصحراء وأحد نجوم الدورى الإنجليزى الذين يُعول عليهم أنصار الكرة العربية والإفريقية تقديم مستوى راقيا خلال منافسات أمم إفريقيا المقبل، محرز شارك فى 42 مباراة مع مانشستر سيتى فى الموسم الحالى سجل خلالها 11 هدفاً، وقام بعمل 11 «أسيست» أيضاً، مساهما فى 22 هدفاً مع فريقه الذى بات على أعتاب التتويج بالبريمييرليج.

«يوسف المساكنى»

صانع ألعاب الفريق التونسى، صاحب الـ29 عاماً، يوسف المساكنى، والذى توهج نجمه بقميص أوبين البلجيكى مؤخراً عقب العودة من الإصابة.

ويعتبر المساكنى واحدا من أبرز وأمهر نجوم الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، لما يتمتع به من مهارات كبيرة وإمكانيات فنية وبدنية على أعلى مستوى، وتسببت كثرة إصابات اللاعب هذا الموسم فى خوضه 12 مباراة فقط، تمكن خلالها من ترك بصمته وتسجيل 3 أهداف، ويعد المساكنى أحد أبرز الحلول الهجومية لمنتخب نسور قرطاج فى النسخة المقبلة من الكان.