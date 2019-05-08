شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لضم مهاجم أسوان و«جلال» يطالب اللاعبين بنقاط «الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، ملف الصفقات الجديدة فى مقدمة أولوياته من أجل السعى لتحقيق طفرة فى صفوف الفريق بالموسم المقبل، الذى يبحث خلاله الفريق عن الظهور بمستوى أفضل والمنافسة على البطولات. ويُنتظر أن يجتمع «حلبية» مع إيهاب جلال، المدير الفنى، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التصور الخاص بالصفقات الجديدة والاعتماد على العناصر المميزة من قطاع الناشئين.

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ووضع مسؤولو المصرى أعينهم على عدة لاعبين من دورى الدرجة الثانية عقب تألقهم فى الموسم المنقضى، وعلى رأسهم الغينى «نبى كيتا»، مهاجم فريق أسوان، بجانب عدد آخر تم وضعهم على رادار النادى لتدعيم الفريق بعناصر مميزة، حيث يخطط «جلال» للظفر بالمميزين فى القسم الثانى، ويعلق الآمال عليهم للظهور بمستوى جيد خلال اللقاءات، كما يراهن على الصاعدين فى قطاع الناشئين بالنادى لتكوين فريق قوى يستطيع مجاراة المنافسين، ويبحث عن مكان مع الكبار فى مقدمة الجدول كما عوّد جماهيره خلال السنوات الأربع الأخيرة.

من ناحية أخرى، يواصل المصرى تدريباته اليومية، بقيادة «جلال»، استعدادًا لمباراة الفريق فى الجولة الثانية والثلاثين من الدورى الممتاز، والتى تجمعه بنظيره حرس الحدود، وهى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد الجيش بالسويس.

ووضع «جلال» برنامجًا تدريبيًا خاصًا بمناسبة شهر رمضان، يضمن حفاظ اللاعبين على الحالة البدنية والفنية التى تُمكِّنهم من تقديم عروض قوية وجمع أكبر عدد من النقاط للحفاظ على مكان الفريق فى الجدول.