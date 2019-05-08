شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض هداف الترسانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى عدة مكاسب عقب فوز زعيم الثغر على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهله إلى نصف نهائى كأس مصر، أبرزها عودة الاتحاد إلى التألق فى بطولته المفضلة كأس مصر والوصول إلى نصف النهائى لأول مرة منذ 14 عامًا، وعن طريق فريق كبير بحجم الإسماعيلى، واستعاد اللاعب رزاق سيسيه الثقة والتألق، وكان أحد نجوم اللقاء، وقدم الهانى سليمان واحدة من أفضل مبارياته، وقاد زعيم الثغر إلى نصف النهائى، وواصل اللاعب محمد أنور عروضه الجيدة مع الفريق وأحرز هدفًا متميزًا.

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من ناحية أخرى، دخل مسؤولو الاتحاد فى مفاوضات مع إيهاب فؤاد، مهاجم الترسانة، هدافه فى الموسم المنقضى بالقسم الثانى برصيد 11 هدفًا، من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز المهاجم لزعيم الثغر، ورغم ارتباط «فؤاد» بعقد ممتد مع الترسانة لمدة موسمين مقبلين، فإن الاتحاد السكندرى يبحث عن ثغرة فى عقد اللاعب للتعاقد معه، فى ظل رغبة الإدارة الخضراء فى تدعيم مركز رأس الحربة، خاصة أنه لا يوجد حاليًا سوى خالد قمر، فى ظل عودة رزاق سيسيه إلى ناديه الأصلى الزمالك عقب نهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى دخل فيه مسؤولو النادى فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب أحمد سعد، الظهير الأيمن لفريق الفيوم، لضمه فى الموسم القادم، بعدما قدم مستوى مميزًا مع فريقه فى الموسم الحالى بالدورى الممتاز ب منذ تعاقده مع الفريق الفيومى، قادمًا من نادى مصر المقاصة، وطلب اللاعب الدخول فى مفاوضات مباشرة مع ناديه، ولاسيما أن عقده مع الفيوم يستمر لمدة موسمين.

من جهة أخرى، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد الاستعداد لمباراة إنبى القادمة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الأسبوع 32 للدورى، وذلك عقب انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للفريق عقب مباراة الإسماعيلى.

على الجانب الآخر، حرص محمد مصيلحى، رئيس النادى، على حسم ملف التجديد مبكرًا لنجم كرة السلة بالنادى، على أحمد، لاعب مركز 4 بفريق السلة لمدة موسمين. وشارك «أحمد» خلال الموسم الماضى مع الاتحاد، وقدم أداء متباينًا، حيث ظهر فى أفضل حالاته خلال البطولة العربية فى بداية الموسم وخلال الأدوار النهائية من دورى السوبر، ويتوقع الكثيرون من خبراء اللعبة أنه سيكون له دور مميز خلال الفترات القادمة لامتلاكه الكثير من عناصر التميز سواء الدفاعية أو الهجومية.